به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این اداره کل آمده است: امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در منطقه غرب تبریز و خلجان انفجار‌های کنترل شده‌ای برای انهدام مواد منفجره باقیمانده از تهاجم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی صورت می‌گیرد و مردم عزیز هیچگونه نگرانی از شنیدن این صدا‌ها نداشته باشند و به شایعات توجه نکنند.

این اقدام با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقی‌مانده از هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان صورت گرفت و جای نگرانی نیست.