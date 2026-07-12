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مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در خصوص احتمال شنیدهشدن صدای انفجار امحاء مهمات عملنکرده در تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این اداره کل آمده است: امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در منطقه غرب تبریز و خلجان انفجارهای کنترل شدهای برای انهدام مواد منفجره باقیمانده از تهاجم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی صورت میگیرد و مردم عزیز هیچگونه نگرانی از شنیدن این صداها نداشته باشند و به شایعات توجه نکنند.
این اقدام با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقیمانده از هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان صورت گرفت و جای نگرانی نیست.