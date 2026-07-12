مردم شهرستان اسلامشهر در یک‌صد و سی و سومین شب قرار مردمی، با حضور گسترده در خیابان‌ها، بار دیگر پیمان وفاداری خود را به رهبر شهید تجدید کردند و فریاد انتقام و ایستادگی در برابر دشمنان را به گوش جهان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان‌های شهرستان اسلامشهر شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم در یک‌صد و سی و سومین اجتماع شبانه بود. این تجمع که در فضای سوگ شهادت رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد، نمادی از اراده تزلزل‌ناپذیر مردم این منطقه در مسیر ولایت است.

حاضران در این اجتماع با در دست داشتن پرچم‌های سرخ و سر دادن شعارهای حماسی، بر این نکته تأکید کردند که شهادت رهبر انقلاب، نه تنها باعث تضعیف، بلکه موجب تقویت اراده آنان برای خون‌خواهی و ادامه مسیر مقاومت شده است. مردم اسلام‌شهر در این شب قرار، با فریاد اتحاد و انسجام، اعلام داشتند که تا دستیابی به پیروزی نهایی و اجرای تکالیف الهی، در مسیر رهبر شهید گام خواهند برداشت.