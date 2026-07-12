به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، برداشت گیلاس در شهرستان اسفراین آغاز شد و این شهرستان توانست با صادرات ۵۸۰ تن گیلاس، جایگاه نخست را در استان خرادسان شمالی به خود اختصاص دهد.

در مجموع، صادرات گیلاس استان به ۶۲۰ تن رسیده که بخش عمده آن از اسفراین بوده است.

اسفراین به‌عنوان قطب تولید گیلاس در استان شناخته می‌شود و از مجموع ۲۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت گیلاس در خراسان شمالی، ۸۰۰ هکتار به باغ‌های این شهرستان اختصاص دارد.

ارقام عمده تولید گیلاس در اسفراین، نوع فرانسوی تک‌دانه که بیشترین سهم صادرات را نیز به خود اختصاص داده است.

وجود سردخانه‌ای با ظرفیت ۵۰۰۰ تن در این شهرستان، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول و تسهیل روند صادرات ایفا می‌کند.