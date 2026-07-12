مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به صورت قرضی به تیم گل گهر سیرجان پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مجتبی فخریان که نیم فصل لیگ گذشته را به صورت قرضی در ملوان بندرانزلی سپری کرده بود، پس از بازگشت به تمرینات پرسپولیس و با نظر کادر فنی، این بار راهی سیرجان شد تا در جمع شاگردان مهدی رحمتی به میدان برود.

فخریان در فهرست مازاد پرسپولیس قرار نداشت و تصمیم به جدایی، با هدف حضور مستمر در ترکیب اصلی و ادامه روند پیشرفت این مهاجم جوان اتخاذ شد.

مجتبی فخریان همچنان با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد و در پایان فصل آینده، پس از اتمام دوران قرضی خود، به جمع سرخپوشان بازخواهد گشت.