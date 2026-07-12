

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: امتحانات نهایی پایه دوازدهم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از امروز ۲۱ تیر آغاز و تا ۱۲ مرداد ادامه دارد.

مرتضوی افزود: در این آزمون ۷۰ حوزه امتحانی در خراسان جنوبی بر روند برگزاری نظارت خواهند داشت و در مجموع ۹ هزار و ۶۷۸ دانش‌آموز در ۱۳ شهرستان و منطقه خراسان جنوبی در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند.

وی همچنین از آغاز امتحانات نهایی پایه یازدهم هم از فردا ۲۲ تیر خبرداد و گفت: این آزمون تا ۵ مرداد ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: این آزمون در قالب ۶۴ حوزه امتحانی و با حضور ۶ هزار و ۷۸۳ دانش‌آموز در تمامی ۱۳ شهرستان و منطقه خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

مرتضوی گفت: تمامی تجهیزات، حوزه‌های امتحانی و عوامل اجرایی در خراسان جنوبی برای برگزاری آزمون‌هایی امن، استاندارد و بدون نقص در آمادگی کامل هستند.