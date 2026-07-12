به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صالحی، با اشاره به اینکه محله طرشت از جمله بافت‌های تاریخی و متراکم منطقه است که به لحاظ تعداد بوستان‌های عمومی با محدودیت روبه‌روست، تصریح کرد: این دو باغ که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی، از مالکین تحویل گرفته شدند و به‌زودی عملیات طراحی و آماده‌سازی آنها برای تبدیل به بوستان آغاز می‌شود.

صالحی با بیان اینکه تملک این باغ‌ها که با اعتباری بالغ بر ۱۷۳ میلیارد تومان انجام شد، گفت: صیانت از باغات شهری و تبدیل آنها به فضا‌های سبز قابل‌استفاده برای عموم از دیگر اهداف موردتوجه بود وبا چنین اقداماتی تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ اکوسیستم منطقه، دسترسی عادلانه‌تری به فضا‌های طبیعی در همه محلات ایجاد شود.

شهردار منطقه ۲ با اشاره به بهره‌برداری بوستان محبت در محله طرشت، گفت: شناسایی و آزادسازی سایر فضا‌های بالقوه برای ساخت بوستان‌های محلی نیز در دستور کار برنامه‌ها قرار دارد.