مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در سه‌ماه نخست سال جاری، با صدور پروانه‌های معدنی جدید، ۴۲۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن استان جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم از سرمایه‌گذاری ۴۲۵ میلیارد ریالی در بخش معدن استان طی سه‌ماه نخست امسال خبر داد و گفت: صدور پروانه‌های معدنی جدید، زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه را فراهم کرده است.

وحید کریمی با اشاره به نقش راهبردی معادن در اقتصاد استان افزود: توسعه فعالیت‌های معدنی، علاوه بر افزایش درآمد و اشتغال، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته را تسهیل کرده و گامی مؤثر در تقویت تولید و تحقق خودکفایی صنعتی است.

وی با تأکید بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای طرح‌های معدنی اظهار داشت: توسعه معادن با همکاری دستگاه‌های مسئول و در چارچوب ضوابط محیط‌زیستی دنبال می‌شود تا ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی، از منابع طبیعی نیز صیانت شود.

مدیرکل صمت قم همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران برای ایجاد واحد‌های فرآوری در کنار معادن را از اولویت‌های این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: ایجاد صنایع فرآوری، ارزش افزوده محصولات معدنی را افزایش داده و به رونق اقتصادی استان کمک می‌کند.

استان قم در حال حاضر دارای ۲۰۸ محدوده معدنی دارای پروانه بهره‌برداری است که عمده ذخایر آن را مصالح ساختمانی، معادن نمک، سنگ‌های ساختمانی و مواد معدنی فلزی تشکیل می‌دهد.