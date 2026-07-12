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در راستای اجرای مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان و ستاد تنظیم بازار شهرستان قرچک، سه واحد نانوایی متخلف به دلیل کمفروشی و تخلفات بهداشتی با دستور تعزیرات حکومتی مهر و موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گشت مشترک نظارتی شهرستان قرچک با هدف ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق شهروندان، از نانواییها و بازارهای این شهرستان بازدید به عمل آورد. این بازدید با حضور مهین خلیل ارجمندی، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری، و رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، شبکه بهداشت و درمان و تعزیرات حکومتی صورت گرفت.
مهین ارجمندی معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان قرچک، استمرار نظارتهای میدانی، رعایت حقوق مصرفکنندگان، ضوابط قانونی و برخورد قانونی با متخلفان را از اولویتهای گشت های نظارتی برشمرد.
وی گفت: در این بازرسیها، سه واحد نانوایی به دلیل تخلفاتی از جمله کمفروشی، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و عرضه آرد خارج از شبکه توزیع، با دستور تعزیرات حکومتی شهرستان پلمپ شدند و مقرر شد سهمیه آرد این واحدهای متخلف پس از اعمال مقررات، به نانواییهای دارای عملکرد مطلوب اختصاص یابد.
در این بازدیدها، نحوه پخت و عرضه نان، رعایت ضوابط بهداشتی، میزان سهمیه آرد، وزن چانه، کیفیت نان، کمفروشی و نحوه فعالیت واحدهای خبازی مورد بررسی قرار گرفت.