معاون مشارکت‌های مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی خراسان جنوبی از تمدید مهلت مشارکت در پویش ملی «بنای مهربانی» تا ۲۵ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،مریم جوان با اشاره به اجرای این پویش با مشارکت سازمان بهزیستی کشور و شرکت همراه اول گفت: این پویش با هدف جلب مشارکت‌های مردمی برای تأمین اقلام معیشتی خانواده‌های تحت پوشش، تهیه لوازم بهداشتی تخصصی مددجویان دارای ضایعه نخاعی و حمایت تحصیلی از کودکان بازمانده از تحصیل در حال اجراست.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی خیرین و نهاد‌های اجتماعی افزود: هم‌استانی‌های نیک‌اندیش، فعالان اقتصادی و اصناف می‌توانند تا ۲۵ تیرماه با پیوستن به این پویش ملی در مسیر حمایت از جامعه هدف بهزیستی مشارکت کنند.

معاون مشارکت‌های مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی خراسان جنوبی گفت: روش‌های مشارکت در پویش بنای مهربانی شامل شماره کارت: ۹۴۴۸-۷۹۹۳-۹۵۷۰-۶۳۶۷ و شماره حساب: IR ۶۰۰۱۰۰۰۰۴۱۸۰۰۳۴۵۴۱۹۴۷۶۹۶ و درگاه آنلاین: mosharekat.behzisti.ir است.