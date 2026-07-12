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شبکه فراتر مجموعه رحیل را جمعه تا سهشنبه هر هفته ساعت ۲۳ پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، اینمجموعه داستان فردی در دوران قاجار است که برای اجرای یک نمایش تعزیه در دربار تلاش میکند.
بررسی سیر تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زنان در دوران قاجار و پهلوی موضوع مستند چکمههای صورتی است.
این فیلم را شبکه مستند امروز ساعت ۱۵ پخش میکند.
رادیو نمایش، مریخی را هر روز ساعتهای ۸، ۱۷ و ۲۱ پخش میکند.
این اثر درباره فعالیتهای حرفهای رونالدو، ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل است
مهندسی مرگبار تا ۲۴ تیر هر روز ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش میشود.
این مجموعه محصول ۲۰۲۵ به بررسی حوادث بزرگ ناشی از مهندسیها و طراحیهای اشتباه میپردازد.