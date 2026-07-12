تعداد ۷۸۵ وسیله توزین سبک که در داد و ستد عمومی صنوف مورد استفاده قرار می‌گیرد، مورد آزمون قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: طی سه ماهه جاری تعداد ۷۸۵ وسیله توزین سبک که در داد و ستد عمومی صنوف مورد استفاده قرار می‌گیرد، مورد آزمون قرار گرفت که تمامی آنها با موفقیت تأیید شد و برچسب صحت عملکرد دریافت کرد.

حمیرا آهنی افزود: برچسب‌های وسیله توزین سبک دارای اعتبار یک‌ساله بوده و الصاق آنها بر روی ترازو‌ها الزامی است.

مدیرکل استاندارد استان زنجان در خصوص نظارت بر باسکول‌های جاده‌ای، اظهار داشت:در راستای اجرای وظایف قانونی، ۴۲۰ باسکول ثابت همکف جاده‌ای در مرکز استان و شهرستان‌ها مورد آزمون قرار گرفت.

وی اضافه کرد: از این تعداد، ۹۴ درصد باسکول‌ها مورد تایید قرار گرفت و به مابقی موارد نیز جهت تعمیر و تنظیم توسط تعمیرکاران مجاز، مهلت قانونی داده شد تا پس از آزمون مجدد، مجاز به فعالیت باشند.

مدیرکل استاندارد زنجان در ادامه هدف اصلی این بازرسی‌ها را اطمینان از سلامت، ایمنی و کیفیت کالا‌ها عنوان کرد و گفت: حضور آگاهانه شهروندان در شناسایی تخلفات و کالا‌های غیراستاندارد، ضامن افزایش سلامت عمومی جامعه خواهد بود.

آهنی، ضمن تأکید بر حق شهروندان در خرید با اطمینان، خواستار توجه به برچسب صحت عملکرد ترازو‌ها شد و خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نبود برچسب، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی «مردم‌دار» به نشانی ۱۵۱۷.inso.gov.ir گزارش خود را ثبت کنند.