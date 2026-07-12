از سرگیری پروازهای فرودگاه بم تا شهریور ماه
فرماندار بم از پیشرفت عملیات بازسازی فرودگاه این شهرستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان
، فرماندار بم گفت: عملیات ترمیم فرودگاه حدود ۲۵ روز است وارد فاز اجرایی شده و تعمیر سالن فرودگاه نیز طی روزهای آینده آغاز میشود.
وحدت عیدی افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، پروازهای فرودگاه بم تا شهریورماه و همزمان با هفته دولت از سر گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به نقش مهم فرودگاه در توسعه صنعتی و گردشگری منطقه، از پیگیریهای استاندار کرمان و همکاری وزارت راه و شهرسازی در تسریع روند بازسازی قدردانی کرد
عیدی درباره پیگیریهای صورت گرفته تشریح کرد: برای تسریع در بازسازی فرودگاه، موضوع را در قالب یک درخواست به استاندار کرمان ارائه کردیم؛ تقریبا ۴۰ روز پیش بود که دکتر طالبی در جریان سفر به تهران با معاون وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت توسعه فرودگاههای کشور جلسهای داشت و بر این درخواست استان که فرودگاه بم هرچه زودتر باید ترمیم شود، تاکید شد.