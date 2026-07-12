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رئیس کل دادگستری استان یزد: دستگاههای مسئول موظف به شناسایی و معرفی عناصر سازماندهنده پوششهای هنجارشکن به دستگاه قضایی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی با تأکید بر اینکه آنچه در ظاهر به عنوان بی حجابی مطرح است، موضوعی فراتر از ارتکاب منکر توسط عدهای افراد عادی است، گفت: بررسیها نشان میدهد بخشی از نمادها و الگوهای پوششی ترویجشده در جامعه، ریشه در جریانهای معاند و تجزیهطلب دارد و برخی افراد به صورت هدفمند در مسیر ترویج این نمادها فعالیت میکنند.
وی افزود: اکثریت افرادی که از برخی پوششهای هنجارشکن استفاده میکنند تحت تأثیر فضای مد و تبلیغات قرار گرفتهاند، اما میان آنها افرادی هستند که به صورت سازمانیافته در حال ترویج نمادهای جریانهای معاند هستند طبعاً حساب آنها جداست و دستگاههای مسئول موظف به شناسایی و معرفی عناصر سازماندهنده این اقدامات به دستگاه قضایی هستند و دستگاه قضایی نیز مصمم به برخورد قاطع با این گروه است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قوانین موجود تصریح کرد: هر نهادی که در شناسایی و معرفی مروجان نمادهای گروههای معاند کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد و دستگاه قضایی نیز این موضوع را به عنوان مطالبه عمومی پیگیری خواهد کرد.
طهماسبی از طرح «کنترل در مبادی و مقاصد خدماترسانی» خبر داد و گفت: هدف این طرح، اعمال نظارت قانونی در مراکز ارائه خدمات عمومی و جلوگیری از ترویج نمادهای مرتبط با گروههای معاند است؛ رویکردی که بر مدیریت هوشمند و هدفمند تمرکز دارد و باعث التزام بیشتر هنجار شکنان به مقررات قانونی و شرعی خواهد شد.