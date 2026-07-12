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معاون دادستان مرکز استان اردبیل گفت: باند ۴ نفره سرقت طلاجات از منازل شهروندان اردبیلی شناسایی و منهدم شد که اعضای آن شامل یک نفر در اردبیل و ۳ نفر غیربومی در خارج از استان دستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، حسینسالاری، معاون دادستان مرکز استان اردبیل اظهار کرد: یک باند سرقت طلاجات از منازل شهروندان اردبیلی شناسایی و اعضای آن بازداشت شدند که یک نفر از اعضای این باند در اردبیل و ۳ نفر دیگر به دلیل غیربومی بودن، در خارج از استان شناسایی و با اعطای نیابت قضایی دستگیر شدهاند.
وی همچنین گفت: پرونده متشکله فعلاً با ۱۳ شاکی و ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال طلای به سرقت رفته از منازل شهروندان اردبیلی در حال رسیدگی است و در ادامه روند تحقیقات، احتمال افزایش شاکیان و احراز سرقتهای دیگر توسط متهمان وجود دارد.
معاون دادستان مرکز استان اردبیل افزود: سارق اردبیلی با اجاره نمودن منزلی در یکی از محلات اردبیل، محل اقامت اعضای باند را فراهم نموده و اطلاعات مرتبط با منازل شهروندان و وجود طلا را جمعآوری و در اختیار سارقین غیربومی قرار میداده است که این روش جدیدی در سرقتهای سازمانیافته محسوب میشود.
سالاری در پایان از همشهریان خواست ضمن اجتناب از نگهداری طلاجات در منازل خالی از سکنه، از فاش نمودن اطلاعات مربوطه و جزئیات محل نگهداری طلاجات خود که میتواند مورد سوءاستفاده سارقان قرار گیرد، خودداری نمایند و هرگونه موارد مشکوک را به مراجع قضایی و انتظامی گزارش دهند.