همزمان با سراسر کشور، امتحانات نهایی دانش آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در استان خوزستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تمامی امکانات و توان اجرایی آموزش و پرورش استان برای برگزاری امتحانات نهایی با بالاترین استاندارد‌ها فراهم شده است.

ناصر علی فر با اشاره به اینکه بیش از ۳۴ هزار دانش آموز پایه‌های یازدهم و دوازدهم از صبح امروز امتحانات نهایی خود را آغاز کرده‌اند، ادامه داد:حفاظت دقیق از سؤالات، کنترل فرآیند تکثیر و انتقال و همچنین بازبینی تجهیزات حوزه‌ها شامل سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و برق اضطراری از جمله اقدامات لازم برای برگزاری هر چه بهتر امتحانات نهایی در استان است.

در استان خوزستان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز، ۷۵ هزار معلم و حدود ۹ هزار مدرسه وجود دارد.