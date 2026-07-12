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مردم دیار علویان با ۱۳۲ شب ایستادگی در میادین و خیابانها، بار دیگر وفاداری خود را به ولایت و آرمانهای رهبر شهید به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم دیار علویان با ۱۳۲ شب ایستادگی در میادین و خیابانها، بار دیگر وفاداری خود را به ولایت و آرمانهای رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند و تأکید کردند که با گوش به فرمان ولی امر مسلمین، راه حسینی را تا ظهور ادامه خواهند داد.
شرکتکنندگان در این اجتماعات با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که «راه نفوذ دشمن، تفرقه است»، بر ضرورت وحدت و یکپارچگی ملی تأکید کردند و گفتند: دشمن وقتی تفرقه ایجاد کند، کار خود را راحت انجام میدهد؛ بنابراین باید پیرو مکتب حسین (ع) و حامی ولایت فقیه باشیم تا در برابر توطئههای دشمنان آسیبناپذیر بمانیم.
مردم با فریادهای «لبیک یا خامنهای» و «هیهات من الذله»، عهد بستند که تا آخرین قطره خون، زیر بار ذلت نروند و با تبعیت از رهبر عزیز که گوشش به دهان امام زمان (عج) است، راه رهبر شهید را ادامه دهند.