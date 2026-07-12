به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید مجتبی علوی مقدم در چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی بر اصلاح الگوی کشت در استان، سهم بخش کشاورزی را در مدیریت مصرف آب بسیار مهم دانست و گفت: کشت برنج با توجه به اقلیم استان اصلا قابل پذیرش نیست و جهاد کشاورزی در این خصوص باید جایگزین‌های مقرون به صرفه، کم آب طلب و مقاوم به خشکی و متناسب با اقلیم استان را پیشنهاد و تدوین کند.

وی توسعه آبیاری نوین و گلخانه‌ای را با تخصیص هدفمند تسهیلات برای انتقال کشت فضای باز به گلخانه و تسریع در تجهیز مزارع به سیستم‌های آبیاری قطره‌ای را از دیگر الزامات استان در مدیریت مصرف آب نام برد.

وی خاطر نشان کرد: ما دنبال ذخیره آب نیستیم بلکه تامین آب شرب مردم در اولویت است و در کنار آن تامین آب بخش کشاورزی؛ که انتظار است با اقداماتی همچون اصلاح الگوی کشت و استفاده از آبیاری نوین میزان مصرف در این بخش کاهش چشمگیری داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به مصوبه نصب کنتور هوشمند چاه‌های مجاز کشاورزی و صنعتی و مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز اشاره و با گلایه از شرکت آبفا گفت: دستورات چاستاندار برای چاه‌های غیر مجاز هنوز اجرایی نشده و هفته آینده به صورت حضوری از چاه‌های اسفراین بازدید خواهد شد.

استفاده از پساب و بازچرخانی آب از دیگر موارد مورد تاکید علوی مقدم با هدف جایگزینی پساب تصفیه شهری به جای استفاده از منابع آب شیرین و زیر زمینی بود.

وی در ادامه توسعه‌ی طرح‌های آبخیزداری و آب خوان‌داری برای کنترل روان آب‌ها را از راه‌های جلوگیری از فرسایش خاک و تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی استان برشمرد و خاطر نشان کرد: با یک طرح کارشناسی و تخصصی می‌توان راهی برای جلوگیری از خروج آب از مرز‌های استان و انتقال به پشت سدها، طرح ریزی کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین جذب سهم استان در انتقال آب دریای عمان را نیازمند پیگیری نمایندگان استان دانست و بر انعقاد قرارداد با صدا و سیما در راستای آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف آب تاکید کرد.

ارزیابی و نظارت بر عملکرد برنامه‌های سازگاری با کم آبی و صرفه جویی‌های اثر بخش با طرح‌های تحقیقاتی به پشتوانه دانشگاه از فعالیت‌های پژوهشی است که خراسان شمالی آن را آغاز کرده که به گفته‌ی علوی دستگاه‌های اجرایی و یا شرکت‌های خصوصی که در این طرح تاکنون مشارکت نداشته‌اند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی در پایان مشخص کردن ساز و کار ایجاد یک بسته حمایتی از کشاورزان در راستای کاهش محصولات پر آب طلب را از ضروریات حمایت از معاش مردم برشمرد.