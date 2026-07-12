به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس هیات امنای مسجد حسینیه اعظم زنجان گفت: جمع نذورات حسینیه اعظم زنجان طی ۱۳ روز ابتدای ماه محرم امسال به بیش از ۳۷ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسیده و تعداد دام زنده اهدایی هزار و ۳۸۶ راس و قربانی ذبح شده ۷۸۲ مورد بوده است.

حجت‌الاسلام هادی بیات افزود: طی ۱۳ شب ماه محرم به خصوص هشتم محرم ۷۸۲ راس دام ذبح شد که ۲۵۴ راس نیابتی بود و ۶۹۷ راس دام زنده نذر احشام به صورت پرداخت نقدی بوده است.

وی یادآور شد:این مبالغ در امور عمرانی، بازسازی ها، تملکات و فعالیت‌های فرهنگی و مراسم ها، امور اجرایی مسجد، مناسبات ماه محرم صفر، رمضان و موکب‌ها هزینه می‌شود.

بیات خاطرنشان کرد: امسال ۲۲ هزار برگ حواله گوشت تبرک میان همسایگان مسجد حسینیه اعظم زنجان، محله‌های بی سیم و اصغریه زنجان توزیع شد.

وی تصریح کرد: بیش از سه هزار میهمان از ششم تا ۱۱ محرم در واحد‌های مسکونی این مسجد اسکان یافتند که غذای تبرک هم میان آنها توزیع شد.

بیات اضافه کرد: در این ایام در مجموع ۲۳ هزار وعده غذای گرم میان عزاداران حسینی توزیع شد.

وی با اشاره به حمله دشمن صهیونی- آمریکایی به ساختمان حسینیه اعظم زنجان در یازدهم فروردین امسال، گفت: بعد از این حمله تا شروع ماه محرم مبلغ هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای بازسازی به صورت نقدی و طلاجات به این حسینیه پرداخت شده است.