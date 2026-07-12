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شرکت توانیر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: اطلاعرسانی مربوط به خاموشیهای با برنامه و اضطراری از این پس تنها از طریق درگاههای رسمی انجام میشود و مشترکان برای اطلاع از وضعیت برق، اخبار را صرفاً از منابع معتبر دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت توانیر در اطلاعیهای با هدف یکپارچهسازی اطلاعرسانی خاموشیها و ارائه خدمات دقیق، سریع و شفاف به مشترکان اعلام کرد که اطلاعرسانی مربوط به خاموشیهای با برنامه و همچنین خاموشیهای اضطراری، صرفاً از طریق درگاههای رسمی این شرکت انجام میشود.
بر اساس این اطلاعیه، مشترکان میتوانند با استفاده از اپلیکیشن «برق من»، وبسایت شرکتهای توزیع نیروی برق، ربات «برق من» در پیامرسان «بله»، کدهای دستوری USSD در استانهایی که زیرساخت آن فراهم است و همچنین اعلانهای اپلیکیشن «برق من» در بستر «بله»، از برنامه خاموشیها و محدودیتهای احتمالی برق مطلع شوند.
شرکت توانیر از مشترکان خواست برای استعلام برنامه خاموشیها، تنها با استفاده از شناسه قبض یا شماره تلفن همراه از طریق این درگاههای رسمی اقدام کرده و به اخبار و اطلاعات منتشرشده در منابع غیررسمی توجه نکنند.
در این اطلاعیه همچنین با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق تأکید شده است که همکاری مشترکان در صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف، مهمترین عامل حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور است.
توانیر از همه مشترکان خواست با تداوم مدیریت مصرف و مشارکت در پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، صنعت برق را برای تأمین برق پایدار و عبور از روزهای گرم سال با کمترین محدودیت یاری کنند