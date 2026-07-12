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نسخه الکترونیکی نقشه گردشگری چهارزبانه تهران در سامانه جامع گردشگری در دسترس است
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به چاپ حدود پنج هزار نسخه از نقشه گردشگری چهارزبانه تهران، گفت: این نقشهها در مراکز پرتردد گردشگران خارجی از جمله مجموعه فرهنگی و گردشگری عباسآباد و دیگر اماکن مورد نیاز توزیع شده و نسخه الکترونیکی آن نیز در سامانه جامع گردشگری در دسترس است.
امیر قاسمی در گفتوگو با خبرنگار شهر درباره آخرین وضعیت نقشه گردشگری چهارزبانه تهران اظهار کرد: این نقشه به چهار زبان انگلیسی، عربی، روسی و چینی ترجمه شده و تاکنون حدود پنج هزار نسخه از آن به چاپ رسیده است.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران افزود: این نقشهها در اماکنی که گردشگران خارجی بیشترین تردد را دارند از جمله مجموعه فرهنگی و گردشگری عباسآباد و سایر مراکز مورد نیاز، در اختیار گردشگران قرار میگیرد. همچنین نسخه الکترونیکی آن نیز در سامانه جامع گردشگری بارگذاری شده و همه علاقهمندان میتوانند آن را دانلود کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از توزیع مرحله نخست و دریافت بازخورد گردشگران، ایرادات و پیشنهادهای مطرحشده بررسی و اصلاح خواهد شد و سپس نقشه با تیراژ بیشتری به چاپ خواهد رسید.