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فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از توقیف ۴۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد مدارک در راستای ارتقای نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با ایجاد مزاحمت برای شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی ملکی، فرمانده انتظامی شهرستان دماوند با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای نظم و امنیت اجتماعی و برخورد با تخلفات رانندگی، طرح ویژه جمعآوری موتورسیکلتهای متخلف در سطح شهرستان اجرا شد.
وی با اشاره به توقیف ۴۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد مدارک افزود: در اجرای این طرح، موتورسیکلتهایی که با تخلفات خود موجب اخلال در نظم، آسایش عمومی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان میشدند، شناسایی و برابر قانون اعمال مقررات شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان دماوند با تأکید بر اینکه برخی موتورسیکلتها صرفاً برای استفاده در پیستهای ورزشی طراحی شدهاند، تصریح کرد: تردد این موتورسیکلتها در معابر شهری غیرمجاز است و پلیس با مواردی از جمله ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مخاطرهآمیز، برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ترافیک، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
ملکی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد مرتبط با وظایف پلیس، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند و خاطرنشان کرد: مأموریت پلیس، برقراری نظم، امنیت و ایجاد آرامش برای شهروندان است.