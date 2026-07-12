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رئیس اداره آموزش و پرورش عشایر چهارمحال و بختیاری از برگزاری اردوی علمی ۱۲ روزه ویژه دانشآموزان عشایری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمن احمدی بابادی گفت: این دوره با حضور ۶۳ دانشآموز و بهرهگیری از اساتید مجرب، با هدف ارتقای عدالت آموزشی و آمادگی برای امتحانات نهایی و آزمون سراسری برگزار شد.
وی گفت: این دوره آموزشی به مدت ۱۲ روز در آموزشگاه شبانهروزی دخترانه دوپلان برگزار شد و ۶۳ دانشآموز از مناطق عشایری استان در آن حضور داشتند.
وی افزود: در این اردو، اساتید مجرب استان با برگزاری کلاسهای تخصصی، مرور مباحث، رفع اشکال و آموزشهای فشرده، دانشآموزان را برای موفقیت در امتحانات نهایی و آزمون سراسری آماده کردند.
احمدی توسعه عدالت آموزشی را از مهمترین رویکردهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: دانشآموزان عشایری از ظرفیت و استعداد بالایی برخوردارند و فراهم کردن فرصتهای آموزشی برابر، زمینه شکوفایی توانمندیهای آنان را فراهم میکند.