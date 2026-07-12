تالار‌های بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۲۱ تیر ماه، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۷۴ تن انواع محصول است و تمرکز عرضه‌های امروز بر روی سیمان و سنگ آهن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۸۳۶ هزار و ۶۹۰ تن محصول در تالار حراج باز روی تابلو می‌رود. ۶۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سنگ آهن، ۲۰۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار و ۱۹۰ تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در این روز ۸۲۱ هزار و ۷۴ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می‌شود.

تالار صنعتی میزبان عرضه ۱۷۸ هزار و ۵۴۵ تن محصول شامل ۸۷ هزار و ۹۵۰ تن آهن اسفنجی، ۸۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۵ هزار تن مس، ۳ هزار و ۵۰۰ تن میلگرد و ۲ هزار و ۹۵ تن روی است.

۱۴۴ هزار و ۷۸۳ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می‌شود. ۶۸ هزار و ۱۰۰ تن سیمان، ۴۰ هزار تن بلوم و بیلت فولادی، ۳۰ هزار و ۶۰۸ تن قیر، ۵ هزار تن کلینکر، یک هزار تن مواد شیمیایی و ۷۵ تن عایق رطوبتی از مهم‌ترین محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۱۱۶ هزار و ۸۸۰ تن محصول شامل ۹۹ هزار تن لوب کات، ۹ هزار و ۹۶۴ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۳۲۵ تن مواد پلیمری، ۲ هزار و ۸۲۱ تن روغن، ۹۲۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها و ۸۵۰ تن قیر است.

۲ هزار و ۹۰۰ تن آلومینیوم در تالار حراج همزمان روی تابلو می‌رود.

در تالار فرعی یک هزار و ۸۰۳ تن مواد پلیمری و فولاد عرضه می‌شود.