\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06f8\u06f4 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0628\u062a \u0639\u0635\u0631 \u0686\u0627\u067e \u0645\u06cc\u0634\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f8\u06f9 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0622\u0646 \u0628\u0647 \u0635\u0628\u062d \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f.\n