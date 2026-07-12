به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: از امروز، روند افزایش دما در سطح استان آغاز شده است که طی آن، دمای هوا ۳ تا ۴ درجه افزایش خواهد داشت و استقرار این توده هوای گرم تا روز‌های پایانی هفته ادامه دارد.

وی اضافه کرد: بیشینه دما در نواحی سردسیری استان به حدود ۴۰ درجه و در نواحی گرمسیری به ۵۰ درجه خواهد رسید.

رستمی ادامه داد: این افزایش دما، تأثیر قابل توجهی بر بخش‌های مختلف؛ از جمله بخش کشاورزی و مصرف انرژی خواهد داشت و ضروری است؛ شهروندان تمهیدات لازم را برای گذر از این روز‌های گرم در نظر داشته باشند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در ادامه به وضعیت وزش باد در روز‌های پایانی هفته اشاره کرد و افزود: تا اواخر هفته در نواحی مرزی استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال بروز غبار و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.