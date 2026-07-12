به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بعد از ظهر یکشنبه و دوشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

از یکشنبه تا سه شنبه برخی نقاط در مرکز دامنه‌های جنوبی البرز، نوار شرقی، جنوب و جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک رخ خواهد داد.

سه شنبه علاوه بر مناطق فوق، در شمال غرب کشور نیز وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، از بعدازظهر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۴۰ و حداقل دمای آن به ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.