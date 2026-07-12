به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در آئین بهره‌برداری از این دستگاه پیشرفته پزشکی در اردبیل اظهار کرد: نخستین دستگاه پیشرفته سی‌تی آنژیو ۱۲۸ اسلایس خریداری شده توسط بخش خصوصی در استان اردبیل در مرکز تصویربرداری بیمارستان قائم اردبیل رونمایی شد.

وی خاطرنشان کرد: این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری روز، امکان انجام تصویربرداری دقیق و غیرتهاجمی از عروق کرونر قلب و سایر عروق بدن را فراهم می‌کند و نقش مهمی در تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر بیماری‌های قلبی و عروقی، کاهش نیاز به اقدامات تشخیصی تهاجمی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راه‌اندازی این دستگاه در بخش خصوصی، علاوه بر افزایش ظرفیت ارائه خدمات تخصصی در استان، می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای مؤثر برای تنها دستگاه مشابه موجود در یکی از مراکز درمانی دولتی اردبیل عمل کرده و در زمان افزایش مراجعات، تعمیرات یا توقف احتمالی آن دستگاه، از بروز وقفه در ارائه خدمات تشخیصی به بیماران جلوگیری کند. این اقدام همچنین موجب کاهش زمان انتظار بیماران و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات پیشرفته تصویربرداری خواهد شد.

لازم به ذکر است، مهندس بدری در سال 1403 با پیگیری از وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستور صدور مجوز خرید و تحویل این دستگاه راهبردی را برای استان اردبیل اخذ کرده بود که اکنون با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است.