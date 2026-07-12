به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دفتر مقام معظم رهبری با صدور اطلاعیه ای زمان و مکان برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید که از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود اعلام کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا



با سلام و صلوات به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) وتسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش ایشان و تعزیت مجدد به مناسبت شهادت قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قَدَّسَ اللهُ نفسَهُ الزَّکیة) و اعضای خانواده عزیز ایشان و همچنین با خضوع و خشوع در برابر عظمت و شکوه تاریخی ملت مبعوث شده در بدرقه آقای شهید ایران، به اطلاع دلدادگان امام مجاهد شهید می‌رساند، مراسم بزرگداشتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مُدَّ ظلُّهُ العالی) روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.

بی شک حضور مردم عزادار و مقاوم و مبعوث شده در این مراسم، تاکید دوباره‌ای بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه خامنه‌ای شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن امام شهید خواهد بود.

دفتر مقام معظم رهبری

۲۱ تیر ۱۴۰۵