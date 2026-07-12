معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: متعهدان خدمت آموزش و پرورش پیش از آغاز خدمت خود باید با ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، نسبت به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از الزام گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی برای متعهدان خدمت آموزش و پرورش خبر داد.

سرهنگ خوبانی گفت: متعهدان خدمت آموزش و پرورش باید پیش از آغاز تعهد خدمتی خود، با ثبت درخواست در سامانه وظیفه عمومی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برای شرکت در دوره آموزش رزم مقدماتی اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی، وزارت آموزش و پرورش موظف است پیش از به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، زمینه برگزاری دوره آموزش رزم مقدماتی آنان را در مراکز آموزشی سپاه فراهم کند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تأکید بر اینکه این الزام شامل متعهدانی است که آغاز تعهد خدمت آنان پس از سال ۱۳۹۳ بوده است، اظهار کرد: افرادی که پیش از این دوره آموزش رزم مقدماتی را در دوران خدمت وظیفه یا دوره تکمیلی بسیج (کفایت از آموزش) گذرانده‌اند، پس از ثبت درخواست در سامانه وظیفه عمومی، از طریق آموزش و پرورش به سپاه معرفی می‌شوند تا مراحل صدور کارت پایان خدمت آنان انجام شود.

سرهنگ خوبانی با بیان اینکه مسئولیت اصلی هماهنگی و تعیین تکلیف اجرای تعهد خدمت و دوره آموزشی این افراد بر عهده وزارت آموزش و پرورش است، تصریح کرد: متعهدان خدمت باید هرگونه پیگیری در این زمینه را از طریق وزارت آموزش و پرورش انجام دهند.

وی همچنین از مشمولان و خانواده‌های آنان خواست برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به خدمت وظیفه عمومی، کانال سازمان وظیفه عمومی در پیام‌رسان‌های داخلی را دنبال کنند.