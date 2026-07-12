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مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان: برای ۱۲ اثر طبیعی استان اصفهان تابلوهای معرفی تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با توجه به اعتبار ابلاغ شده برای معرفی آثار طبیعی ثبت ملی، برای ۱۲ مورد از شاخصترین آثار طبیعی استان اصفهان تابلوهای معرفی تهیه شده است تا ضمن اطلاعرسانی درباره ارزشهای طبیعی و تاریخی این آثار، زمینه افزایش شناخت عمومی و تقویت اقدامات حفاظتی فراهم شود.
امیر کرمزاده افزود: در این مرحله تابلوهای معرفی برای آبشار نیاسر، آبشار سمیرم، آبشار بیبی سیدان، درخت چنار کهنسال میدو، درخت چنار کهنسال چهارطاقی نیاسر، درخت چنار کهنسال کوچه رهن، دریاچه نمک، محوطه فسیلی کوه چرخه و دارهنه، چشمه آب سرخ فریزهند، درخت چنار بازار نطنز، درخت چنار مسجد جامع نطنز و درخت چنار روستای چنار کاشان تهیه شده است.
وی گفت: ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث طبیعی کشور، نخستین گام برای صیانت از این میراث است و پس از آن، معرفی عمومی و ایجاد زیرساختهای اطلاعرسانی میتواند نقش مهمی در جلوگیری از آسیبهای ناشی از ناشناخته ماندن این آثار داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: اجرای برنامههای معرفی آثار طبیعی ثبت ملی، علاوه بر افزایش آگاهی گردشگران، زمینه توجه بیشتر دستگاههای اجرایی، مدیریتهای محلی و جوامع پیرامونی به ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند را فراهم خواهد کرد.