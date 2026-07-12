مدیریت شهری منطقه۱۳ از بازگشایی بوستان جنگلی سرخه‌حصار خبر داد و گفت: این بوستان از امروز، یک‌شنبه ۲۱ تیرماه با فراهم شدن شرایط لازم، فعالیت خود را از سر گرفته و آماده پذیرایی از شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه، با بیان اینکه بوستان جنگلی سرخه‌حصار پیش‌تر به‌دلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم و به منظور حفظ امنیت شهروندان بر اساس تصمیم کارگروه‌های تخصصی تعطیل شده بود، افزود: با بازگشت شرایط عادی و پس از بررسی‌های انجام‌شده، امکان بازگشایی این مجموعه از امروز ۲۰ تیرماه فراهم شد.

مرتضوی با تأکید بر جایگاه فرامنطقه‌ای بوستان ۶۰۰ هکتاری سرخه‌حصار اظهار کرد: این مجموعه یکی از مهم‌ترین فضاهای طبیعی و گردشگری شرق تهران است و شهروندان می‌توانند از امروز با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های موجود از امکانات آن استفاده کنند.

شهردار منطقه۱۳ ابراز امیدواری کرد با همکاری شهروندان، زمینه حفظ و نگهداری هرچه بهتر این سرمایه طبیعی و استفاده ایمن از آن فراهم شود.