\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0641\u062a\u0627\u062d \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f3 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f1 \u062a\u06cc\u0631 \u060c \u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u0642\u0639\u06cc\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u0634\u0647\u0631 \u06cc\u0627\u0633\u0648\u062c \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628\u0647 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc _\u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u062c\u0627\u0646\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u0646\u0642\u0644\u06cc\u0647 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0648\u0627\u0631\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.