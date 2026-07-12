پایش‌ها و نظارت‌های محیط‌زیستی در استان مازندران با قدرت و به‌صورت مستمر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، حسین حیدرپور معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: پایش‌ها و نظارت‌های محیط زیستی در استان مازندران با قدرت و به‌صورت مستمر ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ تیر، ۱۰۴ مورد پایش محیط زیستی از واحد‌های تولیدی، خدماتی و درمانی در سطح استان انجام شد. در نتیجه این نظارت‌ها، فعالیت یک واحد متخلف نیز متوقف شد.

او افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با هدف کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، به‌صورت مستمر بر رعایت الزامات زیست‌محیطی نظارت دارد و با هرگونه تخلف و آلودگی، قاطعانه برخورد می‌کند. اجرای دقیق ضوابط محیط زیستی از سوی واحدها، نه‌تنها تضمین‌کننده سلامت اکوسیستم‌ها، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار در استان است.

حیدرپور ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان و محیط‌بانان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست گزارش دهند.