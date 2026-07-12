وزارت امور اقتصادی و دارایی و انجمن فرانچایز (نشان‌سپاری) ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای، چارچوب همکاری مشترک برای حمایت از حفظ و توسعه اشتغال پایدار، تقویت کارآفرینی و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه فرانچایز کشور اجرایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم‌نامه میان معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و انجمن فرانچایز (نشان‌سپاری) ایران با هدف حمایت از حفظ و توسعه اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی در شرایط اضطرار منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین با همکاری، مشارکت و هم‌افزایی، در زمینه توانمندسازی، سازماندهی، حمایت و ارائه راهکارهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی همکاری خواهند کرد.

این تفاهم‌نامه که برای آن ۱۰ هدف تعریف شده است، گامی در راستای حمایت هدفمند از کسب‌وکارها، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی و توسعه اشتغال پایدار در کشور به شمار می‌رود.

در چارچوب این همکاری، اعطای تسهیلات به نشان‌پذیرها پس از بررسی و تأیید انجمن فرانچایز ایران به‌عنوان نهاد تخصصی این حوزه انجام خواهد شد. این سازوکار زمینه هدایت منابع حمایتی دولت به طرح‌هایی را فراهم می‌کند که از اهلیت حرفه‌ای، الگوی کسب‌وکار قابل اتکا و ظرفیت واقعی ایجاد و حفظ اشتغال برخوردار باشند.

همچنین انجمن فرانچایز ایران مسئولیت تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و پایش مستمر فرآیند انتخاب متقاضیان، اجرای صحیح طرح‌ها، نحوه مصرف منابع، توسعه واحدها و تحقق تعهدات اشتغال را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه تنها به اعطای تسهیلات محدود نمی‌شود، بلکه الگویی برای پیوند میان تأمین مالی، تخصص حرفه‌ای، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی نسبت به نتایج اشتغال محسوب می‌شود و نمونه‌ای از بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد است.

الگوی فرانچایز نیز با اتصال کارآفرینان به برندهای معتبر، دانش فنی، تجربه اجرایی، آموزش، زنجیره تأمین و بازارهای شناخته‌شده، زمینه راه‌اندازی کسب‌وکار با ریسک کمتر و سرعت بیشتر را فراهم می‌کند. همچنین بنگاه‌های خرد و کوچک آسیب‌دیده با پیوستن به این زنجیره‌ها، از تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهند شد.

هر واحد جدید فرانچایزی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی غیرمستقیم در حوزه‌هایی مانند تأمین، حمل‌ونقل، بازاریابی، خدمات مالی و فناوری را نیز افزایش می‌دهد.

انجمن فرانچایز (نشان‌سپاری) ایران به مدیرعاملی محمدعلی ملایی با مجوز وزارت کشور و با هدف توسعه دانش‌محور فرانچایزهای ایرانی، حمایت از اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش قاچاق کالا و ایجاد اشتغال پایدار فعالیت می‌کند.

از مهم‌ترین اهداف این انجمن می‌توان به ترویج فرهنگ فرانچایز، توسعه کارآفرینی، بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمی در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد و حمایت از تولید و خدمات ایرانی اشاره کرد.