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بانوی اسفراینی با ساختن عروسک های کرمانجی و وسایل مینیاتور نقش مهمی در اشتغال و کار آفرینی داشته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بسته مهربانوی این هفته، خبرنگار صداوسیما به سراغ مهربانویی رفته که با ساخت عروسکهای کرمانجی و اشیای کوچک مقیاس، هم به حفظ و معرفی فرهنگ بومی کمک کرده و هم کسب وکاری موفق برای خود راه انداخته است.
این بانوی اسفراینی با وجود مسئولیت نگهداری از ۴ فرزند، هم محصولاتش را به نقاط مختلف کشور و حتی خارج از ایران ارسال میکند و هم دستی در برگزاری دورههای آموزشی مجازی دارد.