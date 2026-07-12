به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بسته مهربانوی این هفته، خبرنگار صداوسیما به سراغ مهربانویی رفته که با ساخت عروسک‌های کرمانجی و اشیای کوچک مقیاس، هم به حفظ و معرفی فرهنگ بومی کمک کرده و هم کسب وکاری موفق برای خود راه انداخته است.

این بانوی اسفراینی با وجود مسئولیت نگهداری از ۴ فرزند، هم محصولاتش را به نقاط مختلف کشور و حتی خارج از ایران ارسال می‌کند و هم دستی در برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی دارد.