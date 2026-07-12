سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد نانوایی های عرضه‌کننده نان کامل در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امیر نوری با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت عمومی از طریق عرضه نان باکیفیت و کامل گفت: در حال حاضر اقدامات اجرایی برای افزودن ۴۵ واحد خبازی جدید به چرخه عرضه نان کامل در استان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه این واحد‌ها پس از طی مراحل قانونی و گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مجوز‌های لازم برای دریافت آرد کامل را دریافت خواهند کرد، افزود: پیش‌بینی می‌شود این واحد‌ها ظرف یک تا دو ماه آینده به شبکه عرضه نان کامل استان اضافه شوند.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: هم‌اکنون ۵۴ واحد نانوایی در استان کرمانشاه در حال پخت و عرضه نان با آرد کامل هستند که بیش از ۳۰ واحد آن در شهر کرمانشاه و بقیه در سطح دیگر شهرستان‌ها فعالند.

نوری در خصوص وضعیت تامین آرد مورد نیاز این نانوایی‌ها هم گفت: هیچ‌گونه محدودیتی برای تامین آرد واحد‌هایی که متقاضی پخت نان کامل باشند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هفت کارخانه تولید آرد کامل در استان مجوز‌های لازم را اخذ کرده‌اند، گفت: از این تعداد در حال حاضر سه واحد در شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آبادغرب و سرپل‌ذهاب در حال فعالیت هستند و با توجه به پراکنش جغرافیایی مناسب این واحد‌ها مشکلی در زمینه تامین و توزیع آرد کامل در استان نداریم.