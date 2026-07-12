پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان گفت: پست سیار رشتیان با ظرفیت ۳۰ مگاولتآمپر و ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه در مرکز شهرستان رشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عادل سلیمانی گفت: در پی کارشناسیهای انجام شده در منطقه رشتیان و تشخیص ضرورت ایجاد یک پست برق برای ارتقاء زیرساختهای این منطقه پرجمعیت، پست سیار رشتیان با ظرفیت ۳۰ مگاولتآمپر در مرکز شهرستان رشت ایجاد شد و تا قبل از اوج مصرف انرژی سالانه، در مدار بهره برداری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای راه اندازی این پست برق سیار ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: با توجه به تراکم جمعیت و ساخت و ساز بالا در این منطقه از شهرستان رشت و افزایش نیاز به استفاده از انرژی برق، قرار است در محل پست سیار رشتیان، پست دائم نیز ساخته شود.