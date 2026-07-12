سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر وزیر امور خارجه به عمان گفت: گفت‌و‌گو‌های وزیران امور خارجه ایران و عمان با هدف هماهنگی بین دو کشور ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در این تنگه، روز شنبه در مسقط انجام شد.

رایزنی ایران و عمان درباره ترتیب اداره تردد و کشتیرانی تنگه هرمز

رایزنی ایران و عمان درباره ترتیب اداره تردد و کشتیرانی تنگه هرمز

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات ایران-عمان که روز شنبه در مسقط انجام شد، گفت:

گفت و گوهای وزرای امور خارجه ایران و عمان با هدف هماهنگی بین دو کشور ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در این تنگه، روز شنبه در مسقط انجام شد.

در این گفت و گوها که هیات‌های حقوقی و فنی دو کشور نیز حضور داشتند، درباره تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی و حقوق بین‌الملل قابل اعمال و نیز با توجه به مفاد بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بحث و تبادل نظر شد.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تنظیم ترتیبات اداره آتی تردد در تنگه هرمز باید با مشورت میان دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات چند ماهه گذشته به‌ویژه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گیرد‌.

عمان و ایران توافق کردند گفت و گوها را در سطوح سیاسی و فنی-حقوقی برای رسیدن به تفاهم مشترک در رابطه با تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند.

لازم به ذکر است در بخشی از این گفت و گوها، هیاتی از دولت قطر، به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه که در ماه‌های اخیر به‌عنوان میانجی مذاکرات آمریکا-ایران هم ایفای تقش کرده است، حضور داشت.