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معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابههای دشمن به شهرهای هندیجان، ماهشهر و آبادان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولیالله حیاتی اظهار کرد: شهرهای هندیجان، ماهشهر و آبادان مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفتهاند.
وی افزود: در حال بررسی ابعاد این حادثه هستیم و اخبار تکمیلی، آمار احتمالی مجروحان و سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.
حیاتی با تاکید بر لزوم پرهیز از انتشار شایعات، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را صرفا از مراجع رسمی و رسانههای معتبر دنبال کنند و به اخبار غیررسمی و تییدنشده توجه نکنند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان تاکید کرد: به محض تکمیل بررسیها و دریافت گزارشهای رسمی، اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع ذیصلاح اطلاعرسانی خواهد شد.
پنجشنبه هفته قبل در پی حمله رژیم صهیونیستی به نقطهای در اطراف اهواز، سه نفر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.