پخش زنده
امروز: -
بررسی آمار عرضههای روزانه بورس انرژی ایران امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد، همه عرضههای بازار فیزیکی هیدروکربوری، معادل ۵۱ هزار و ۳۵۰ تن، در رینگ داخلی بازار فیزیکی هیدروکربوری روی تابلو معاملات بورس انرژی ایران قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این آمارها نشان می دهد در بازار برق، مجموعاً ۴۸۶ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۶۴۰ کیلوواتساعت برق برای عرضه پیشبینی شده است.
از این میزان، ۴۵۰ میلیون و ۱۲۰ هزار کیلوواتساعت برق عادی، ۸ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۲۴۰ کیلوواتساعت برق سبز و ۲۷ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۰۰ کیلوواتساعت برق آزاد در تابلوهای معاملاتی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.