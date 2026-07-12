عضو فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح نشست اعضای این فراکسیون با هیات امنای بازار تهران، از بررسی چالش‌های اساسی بازاریان از جمله مسائل مالیاتی، اصلاح قوانین و ضرورت مرمت بافت بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس صوفی در تشریح نشست اعضای فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس شورای اسلامی با هیات امنای بازار تهران، گفت: این نشست با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها، مجموعه اصناف بازار بزرگ تهران و نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر تهران در محل دفتر بازار تهران برگزار شد و مسائل و مشکلات این حوزه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بازاریان در این نشست دغدغه‌هایی را در حوزه قانون‌گذاری و ضرورت اصلاح برخی قوانین، و همچنین مسائل مرتبط با شهرداری تهران مطرح کردند که با حضور نماینده شورای شهر ابعاد آن بررسی شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مهم‌ترین گره‌ها و دغدغه‌های مطرح شده از سوی کسبه، تصریح کرد: بیشترین موضوعات مورد بحث در این جلسه شامل دغدغه‌های مالیاتی، مباحث مربوط به ساختار و زیرساخت‌های بازار بزرگ تهران و همچنین ضرورت مرمت و بهسازی بافت تاریخی بازار بود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی مباحث، مقرر شد برای پیگیری دقیق‌تر و حل و فصل کامل مسائل و مشکلات بازار تهران، جلسات مستمر دیگری نیز در آینده برنامه‌ریزی و برگزار شود.