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شهردار بافق از امضای تفاهمنامه مشترک میان شهرداری و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای اجرای طرح احیای محور تاریخی بازار و حوض رحیم تا بقعه پیرمراد خبر داد. این طرح بااختصاص بیش از 11 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار، با هدف حفاظت از بافت تاریخی، ارتقای هویت شهری و توسعه گردشگری شهرستان بافق اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید علی نوروززاده اظهار کرد: تفاهمنامه اجرای مرحله جدید محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری بازار، حوض رحیم تا بقعه پیرمراد، پس از انجام مطالعات تخصصی و تهیه طرح جامع، میان شهرداری و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بافق به امضا رسید.
شهردار بافق با اشاره به روند تهیه این طرح افزود: شهرداری از ابتدای کار با نگاه ویژه به ظرفیتهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهر، نسبت به انتخاب مشاور تخصصی طرح و تأمین هزینههای مطالعات و طراحی اقدام کرد و پس از بررسیهای کارشناسی، طرح تفصیلی محور در کمیته فنی میراثفرهنگی به تصویب رسید.
او ادامه داد: با نهایی شدن طرح و اخذ تأییدات لازم، شهرداری بافق ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح اختصاص داده است و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در مرحله نخست با تأمین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اجرای عملیات مشارکت خواهد داشت.
نوروز اده تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح، عملیات کفسازی، جدارهسازی، نورپردازی و ساماندهی فضای شهری در مسیر تاریخی بازار، حوض رحیم تا بقعه پیرمراد اجرا میشود تا ضمن حفاظت از ارزشهای تاریخی، کیفیت حضور شهروندان و گردشگران در این محور ارتقا یابد.
او با تأکید بر اهمیت این طرح در توسعه گردشگری شهرستان گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد محوری منسجم و هویتبخش در قلب بافت تاریخی بافق است؛ بهگونهای که گردشگر تنها از یک گذر عبور نکند، بلکه خود مسیر به تجربهای ماندگار و یکی از جاذبههای گردشگری شهر تبدیل شود.
شهردار بافق خاطرنشان کرد: هماهنگی در جدارههای شهری، اجرای نورپردازی اصولی و توجه به معماری بومی، نقش مهمی در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی بافق خواهد داشت و میتواند زمینهساز رونق گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در این شهرستان باشد.
نوروززاده در پایان امضای این تفاهمنامه را نمادی از تعامل سازنده مدیریت شهری و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مسیر احیای بافت تاریخی، تقویت زیرساختهای گردشگری و تحقق توسعه پایدار شهرستان بافق دانست.