رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست خبری جایزه جهانی شعر «امام شهید»، با اشاره به استقبال بی‌سابقه و گسترده شاعران بین‌المللی از این رویداد گفت: بیش از دو هزار قطعه شعر از بیش از ۴۰ کشور جهان به دبیرخانه جایزه شعر «امام شهید» ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس این سازمان، با اشاره به بازتاب‌های جهانی مراسم تشییع رهبر شهید، اعلام کرد: بیش از دو هزار قطعه شعر از بیش از ۴۰ کشور جهان به دبیرخانه این جایزه ارسال شده است که نشان‌دهنده عمق تأثیر شخصیت و مکتب ایشان بر جهانیان است.

* جزئیات اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور با تأکید بر اینکه شعر و ادبیات بهترین ابزار برای معرفی ابعاد فکری، فقهی و نظریه‌پردازی امام شهید هستند، افزود: با توجه به ذوق ادبی ایشان، این جایزه با هدف معرفی این مکتب زنده شکل گرفته است.

وی گفت: آیین اختتامیه این جایزه روز سه شنبه، ۲۳ تیرماه، از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار خواهد شد و در این مراسم، از ۴۲ شاعر برگزیده از ۱۰ کشور جهان و همچنین ۱۴ شاعر ایرانی تجلیل می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام کرد: علاوه بر این، در این مراسم از دو قطعه موسیقی آیینی رونمایی خواهد شد ۱۰۰ نفر از شاعران برگزیده برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به منظور ترویج فرهنگ مکتب امام شهید به کربلا اعزام خواهند شد.

* انتشار مجموعه ماندگار «جهان مرد»

علیرضا قزوه، دبیر جایزه جهانی شعر امام شهید نیز در این نشست با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یک «انقلاب فرهنگی و ادبی» است، از آماده‌سازی مجموعه کتاب‌های برگزیده با عنوان «جهان مرد» خبر داد.

دبیر جایزه جهانی شعر امام شهید اظهار کرد: این مجموعه که شامل آثار شاعران به زبان‌های مختلف از جمله فارسی، عربی، انگلیسی و چینی است، با همکاری ۱۶ تیم تخصصی در بخش‌های داوری و نشر آماده شده است.

آقای غزوه هدف از این اقدام را تبدیل شدن به مرجعی ماندگار برای «شعر مقاومت» و ادبیات انقلاب اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد: این آثار تا سالگرد شهادت رهبر شهید به صورت کامل منتشر شوند.

* پیوند تمدنی و جایگاه هنر در جمهوری اسلامی

وی با اشاره به اهمیت پیوند‌های تمدنی میان ایران و جهان و یادآوری حضور شخصیت‌های فرهنگی هند و افغانستان در محافل شعر رهبر شهید، بر نقش هنر در تقویت روابط بین‌المللی تأکید کرد.

دبیر جایزه جهانی شعر امام شهید افزود: اشتراک ذوق ادبی میان رهبران انقلاب و حمایت مستمر آنان از هنر، جایگاه ویژه شعر را در جمهوری اسلامی ایران ممتاز کرده است.

آقای قزوه گفت: این جایزه جهانی، فراتر از یک رویداد ادبی، بستری برای نمایش پیوند میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ‌های جهان است.