صد و بیست‌ویکمین نشست تخصصی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «گفت‌و‌گو پیرامون تحصیل، تدریس و تمرین نویسندگی خلاق» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، علیرضا طاهری‌عراقی، دکترای ادبیات تطبیقی و فارغ‌التحصیل رشته نویسندگی خلاق از دانشگاه نوتردام، پس از سخنرانی با مخاطبان به گفت‌و‌گو خواهد پرداخت.

بر اساس این خبر، دبیری این نشست را پیام ابراهیمی، نویسنده کودک و نوجوان، بر عهده دارد.

این نشست روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت حضوری در کتابخانه مرجع کانون و هم‌زمان به صورت مجازی از طریق اسکای‌روم و شاد برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند به کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید حسن نصرالله (وزرا) مراجعه کنند یا از طریق نشانی‌های اسکای‌روم Skyroom.online/ch/kanoonp/kargah و شاد https://shad.ir/kpf_live به صورت برخط در برنامه شرکت کنند.