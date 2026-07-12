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صد و بیستویکمین نشست تخصصی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «گفتوگو پیرامون تحصیل، تدریس و تمرین نویسندگی خلاق» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، علیرضا طاهریعراقی، دکترای ادبیات تطبیقی و فارغالتحصیل رشته نویسندگی خلاق از دانشگاه نوتردام، پس از سخنرانی با مخاطبان به گفتوگو خواهد پرداخت.
بر اساس این خبر، دبیری این نشست را پیام ابراهیمی، نویسنده کودک و نوجوان، بر عهده دارد.
این نشست روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت حضوری در کتابخانه مرجع کانون و همزمان به صورت مجازی از طریق اسکایروم و شاد برگزار میشود.
علاقهمندان برای حضور در این نشست میتوانند به کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید حسن نصرالله (وزرا) مراجعه کنند یا از طریق نشانیهای اسکایروم Skyroom.online/ch/kanoonp/kargah و شاد https://shad.ir/kpf_live به صورت برخط در برنامه شرکت کنند.