مدیر شرکت توزیع برق اسلام‌شهر با اشاره به افزایش بی‌سابقه دمای هوا و فشار مضاعف بر شبکه، از قطعی‌های مکرر برق در محلات مختلف این شهرستان خبر داد و عامل اصلی این اتفاقات را «افزایش مهارنشدنی بار مصرفی» و «سوختن تجهیزات» دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افزایش بی‌سابقه دمای هوا در روز‌های اخیر، فشار مضاعفی را بر شبکه توزیع برق این شهرستان وارد آورده است.

هم‌زمان با ورود موج گرمای شدید، ساکنان بسیاری از محلات اسلامشهر در دو روز گذشته قطعی‌های مکرر و بدون اطلاع قبلی برق را تجربه کرده‌اند که در برخی نقاط تا ۳ ساعت به طول انجامیده است.

بر اساس مشاهدات میدانی، خاموشی‌های اعلام نشده در محلات مهدیه، محمدیه، سعیدیه، کاشانی، موسی‌آباد، سالور، قائمیه، واوان، زرافشان و ... موجی از نارضایتی را در میان شهروندان ایجاد کرده است، موضوعی که با وجود هشدار‌های مدیریت مصرف همچنان بسیاری از مشترکان را در اوج گرما غافلگیر می‌کند.

در همین راستا علی مهربخش، مدیر شرکت توزیع برق شهرستان اسلامشهر ضمن تشریح دلایل این ناپایداری‌ها، عامل اصلی خاموشی‌ها را افزایش لحظه‌ای و مهارنشدنی بار مصرفی دانست و از سوختن چندین دستگاه ترانس توزیع در اثر گرمازدگی شبکه خبر داد.

مهربخش با اشاره به واکنش حفاظتی مرکز فوق توزیع در ساعات پیک مصرف توضیح داد: وقتی بار به صورت ناگهانی از سقف مجاز فراتر می‌رود، اپراتور‌ها از راه دور مجبور به قطع مدار می‌شوند. این خاموشی‌ها یک ضرورت فنی برای جلوگیری از فروپاشی گسترده‌تر شبکه است، نه یک برنامه از پیش تعیین شده.

وی تأکید کرد: هنوز هیچ جدول زمان‌بندی مدونی برای خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده به این مدیریت ابلاغ نشده و آنچه شهروندان تجربه می‌کنند، صرفاً قطعی‌های ناگهانی ناشی از عبور بار از حد تحمل فیدر‌ها است.

مدیر توزیع برق اسلامشهر به حادثه سوختن ترانس‌ها در برخی نقاط شهر اشاره کرد و گفت: در منطقه امام موسی کاظم (ع) یک دستگاه ترانس به دلیل افزایش شدید مصرف دچار حریق و از مدار خارج شد. هم‌اکنون نیز یک ترانس دیگر در سمت جنت دچار مشکل شده که همکاران فنی در حال تعویض اضطراری آن هستند.

وی مدت زمان لازم برای جایگزینی یک ترانس ۵۰۰ کیلوولت‌آمپری را در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین یک تا ۳ ساعت عنوان کرد و افزود: اگر تجهیز معیوب از انبار مرکزی استان تهران تأمین می‌شد، این بازه زمانی به مراتب افزایش می‌یافت.

مهربخش در واکنش به گمانه‌زنی‌های مربوط به فرسودگی تجهیزات تصریح کرد: این خرابی‌ها ریشه در قدمت شبکه ندارد. دلیل روشن است، چرا یک ماه پیش که دمای هوا پایین‌تر بود چنین اتفاقی رخ نداد؟ گرما و بار مصرفی هم‌زمان بالا رفته‌اند. این افزایش بار عایق‌بندی ترانس‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و آنها را دچار آتش‌سوزی می‌کند. خود ازدیاد بار عامل اصلی این حوادث است.

مدیر شرکت توزیع برق اسلامشهر همچنین از فعال‌سازی سامانه لیمیتر برای مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت: کنتور‌های هوشمند این دسته از مشترکان بدون اخطار قبلی و از راه دور قطع خواهند شد.

وی با ابراز گلایه از بی‌توجهی بخشی از شهروندان به هشدار‌های مدیریت مصرف بیان کرد: مردم هنوز نمی‌دانند که شرایط چقدر شکننده است. اگر یک ذره رعایت کنند، نه ترانسی می‌سوزد و نه برق خانه‌ای برای ساعت‌ها قطع می‌شود.

مهربخش با هشدار نسبت به تداوم این وضعیت حداقل تا روز دوشنبه، از تمامی ساکنان اسلامشهر درخواست کرد تا در این بازه زمانی بحرانی، صرفه‌جویی حداکثری در مصرف برق را در اولویت قرار دهند.