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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود از آغاز عملیات مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای هدف گردشگری قلعهبالا با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،، سید محمدصادق رضویان گفت: مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای قلعهبالا با هدف صیانت از ارزشهای معماری بومی، ارتقای کیفیت کالبدی روستا و تقویت زیرساختهای گردشگری، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود آغاز شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: این اقدام در راستای حفاظت از هویت تاریخی روستا، بهسازی معابر و فضاهای عمومی و جلوگیری از فرسودگی و آسیب به عناصر ارزشمند بافت انجام میشود و میتواند زمینه را برای توسعه پایدار گردشگری و افزایش رضایت ساکنان و بازدیدکنندگان فراهم کند.
او بیان کرد: روستای قلعهبالا به عنوان یکی از روستاهای شاخص استان سمنان، به دلیل چشماندازهای طبیعی، معماری پلکانی و بافت ارزشمند و همچنین ظرفیتهای فرهنگی و بومگردی، در فهرست روستاهای منتخب بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفته است، موضوعی که ضرورت توجه جدیتر به حفاظت و مرمت بافت تاریخی و مدیریت هدفمند گردشگری را دوچندان میکند.
رضویان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح با رویکرد حفظ اصالتهای معماری و هماهنگی با سیمای تاریخی روستا در حال اجراست، تصریح کرد: تداوم عملیات مرمتی با رعایت دقیق ضوابط میراثفرهنگی و هماهنگی با سیمای تاریخی روستا، از جمله ضرورتهای اصلی برای حفظ جایگاه این روستا در شبکه جهانی گردشگری است و این اقدامات نه تنها به افزایش رضایت عمومی کمک میکند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار گردشگری و افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم میسازد.