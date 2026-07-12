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کارگاه آموزشی رعایت ایمنی استخرهای ذخیره آب کشاورزی در سمیرم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس آب و خاک جهاد کشاورزی سمیرم گفت: با توجه به ساخت استخرهای پلاستیکی ذخیره آب، در این کارگاه آموزشی کشاورزان، باغداران، کارشناس جهاد کشاورزی، اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر حضور داشتند.
رضا منصوری افزود: با توجه به تعداد بالای استخرهای کشاورزی در شهرستان و بروز حواث غرق شدن در این استخرها رعایت ایمنی شامل فنس کشی، نصب تابلو شنا ممنوع و نصب پله و طناب نجات الزامی است.
وی گفت: علاوه بر رعایت اصول ایمنی، در این کارگاه آموزشی کارشناس اورژانس و فوریتهای پزشکی نحوه امداد رسانی و احیا افراد حادثه دیده در استخرها را به کشاورزان آموزش دادند.
کارشناس آب و خاک جهاد کشاورزی سمیرم افزود: شهرستان سمیرم دارای ۲۲ هزار هکتار انواع باغ است که اکثر کشاورزان با توجه به خشکسالیهای اخیر اقدام به ساخت استخر ذخیره آب کردهاند.
شهرستان سمیرم با ۲۲ هزار هکتار باغ سیب در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.