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رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به جایگاه نخبگان در پیشرفت کشور گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی نخبگان را «ثروت عظیم ملی» و «سرمایه راهبردی کشور» میدانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛الهام یاوری؛رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره جایگاه نخبگان، اظهار کرد: در منظومه فکری معظمله، نخبه تنها فردی با بهره هوشی بالا، رتبههای برتر علمی یا افتخارات آموزشی نیست، بلکه شخصی است که استعدادهای خدادادی خود را با تلاش، خلاقیت، مسئولیتپذیری و تعهد اجتماعی همراه کرده و آن را در مسیر پیشرفت کشور به کار میگیرد.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی استعداد را موهبتی الهی میدانستند و تأکید میکردند که این موهبت زمانی به نخبگی واقعی تبدیل میشود که با احساس مسئولیت نسبت به جامعه و آینده کشور همراه باشد. از این منظر، هرچه توانایی فرد بیشتر باشد، مسئولیت او نیز سنگینتر خواهد بود.
نخبه؛ مسئلهشناس و مسئلهحلکن
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه یکی از مهمترین مؤلفههای نخبگی در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی «مسئلهمحوری» است، تصریح کرد: در این نگاه، نخبه نباید صرفاً در فضای نظری و دانشگاهی محدود بماند، بلکه باید مسائل اساسی کشور را شناسایی کرده و برای حل آنها وارد میدان شود.
وی ادامه داد: معظمله بارها تأکید کردهاند که شاخص اصلی ارزیابی نخبگان نباید صرفاً تعداد مقالات یا دستاوردهای علمی باشد، بلکه میزان اثرگذاری آنان در حل مسائل کشور، ارتقای کیفیت زندگی مردم و پاسخگویی به نیازهای ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
نخبگان؛ بزرگترین سرمایه راهبردی کشور
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به جایگاه نخبگان در پیشرفت کشور گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی نخبگان را «ثروت عظیم ملی» و «سرمایه راهبردی کشور» میدانستند و معتقد بودند که پیشرفت پایدار بدون اتکا به سرمایه انسانی نخبه امکانپذیر نیست.
وی افزود: از منظر معظمله، جوانان نخبه پاره تن کشور و هدایای نفیس الهی برای ملت به شمار میآیند و هرگونه غفلت از این سرمایه ارزشمند، خسارتی جبرانناپذیر برای آینده کشور محسوب میشود.
نخبگی؛ آغاز یک مسیر، نه پایان آن
وی با اشاره به یکی از مفاهیم کلیدی مطرحشده در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: معظمله نخبگی را یک «جریان» میدانستند، نه یک «نقطه». به این معنا که کسب مدال، رتبه برتر، موفقیت دانشگاهی یا جایگاه علمی پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگتر برای خلق ارزش، نوآوری و اثرگذاری در جامعه است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اظهار داشت: بر اساس این نگاه، جامعه نخبگانی باید همواره در مسیر رشد، یادگیری، نوآوری و حل مسائل کشور حرکت کند و از رکود و رضایت به دستاوردهای گذشته پرهیز نماید.
تربیت نخبگان؛ تلفیق دانش، اخلاق و هویت
وی در ادامه با تأکید بر اینکه تربیت نخبگانی در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی صرفاً به آموزش علمی محدود نمیشود، گفت: کشور به نسلی نیاز دارد که در کنار دانش و تخصص، از ویژگیهایی همچون خودباوری، شجاعت، امید، اخلاقمداری، قانونگرایی، روحیه جهادی، مسئولیتپذیری و هویت دینی و ملی برخوردار باشد.
وی افزود: در منظومه فکری معظمله، نخبه مطلوب کسی است که علاوه بر توان علمی، دغدغه مردم، عدالت، استقلال، پیشرفت کشور و اعتلای جامعه را نیز داشته باشد.
عدالت آموزشی و ضرورت حمایت از استعدادهای برتر
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره عدالت آموزشی اظهار کرد: در منظومه فکری معظمله، عدالت آموزشی به معنای نادیده گرفتن استعدادهای برتر نیست، بلکه عدالت اقتضا میکند هر فرد متناسب با استعداد و توانایی خود از فرصت رشد و شکوفایی برخوردار شود.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها بر اهمیت شناسایی، هدایت و حمایت از استعدادهای برتر و نقش راهبردی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تأکید کردهاند و این مأموریت را از نیازهای اساسی کشور دانستهاند.
مسئولیت متقابل نخبگان و نظام حکمرانی
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی بر شکلگیری رابطهای دوسویه میان نخبگان و نظام مدیریتی کشور تأکید داشتهاند، گفت: از یک سو، دستگاههای کشور موظفاند زمینه رشد، تحقیق، اشتغال، نقشآفرینی و مشارکت نخبگان را فراهم کنن
آقای حسن نژاد. نهضت سوادآموزی: د و از سوی دیگر، نخبگان نیز باید ظرفیتهای علمی و فکری خود را در خدمت حل مسائل کشور قرار دهند.
وی تصریح کرد: در نگاه معظمله، هر هزینهای که برای حمایت از نخبگان انجام شود، سرمایهگذاری برای آینده کشور است و هر مانعی که موجب کاهش نقشآفرینی نخبگان شود، در حقیقت مانعی بر سر راه پیشرفت ملی خواهد بود.
نخبگان؛ پیشرانان تمدن نوین اسلامی
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افق نهایی این منظومه فکری اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب اسلامی نخبگان را صرفاً بازیگران عرصه علم و فناوری نمیدانستند، بلکه آنان را پیشرانان شکلگیری تمدن نوین اسلامی معرفی میکردند.
وی افزود: در این نگاه، هدف از تربیت و پرورش نخبگان تنها ارتقای شاخصهای علمی و فناورانه نیست، بلکه تربیت نسلی است که بتواند در ساخت ایرانی پیشرفته، مستقل، برخوردار از عزت، معنویت، عدالت و الهامبخش برای ملتهای دیگر نقشآفرینی کند.
به گفته وی، رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها تأکید کردهاند که نخبگان باید فراتر از حوزه تخصصی خود بیندیشند و در مسیر تحقق عدالت، استقلال، پیشرفت، هویت ملی و حل مسائل اساسی جامعه نقشآفرین باشند. از این منظر، نخبگی تنها یک جایگاه علمی نیست، بلکه مسئولیتی تمدنی برای ساخت آینده کشور به شمار میرود.
مأموریت امروز نظام تعلیم و تربیت
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به مسئولیتهای آموزش و پرورش در این زمینه گفت: بر اساس این منظومه فکری، مأموریت نظام تعلیم و تربیت تنها آموزش دانش نیست، بلکه شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، تقویت روحیه مسئلهمحوری، مسئولیتپذیری اجتماعی، هویت ملی و تربیت نسل آینده مدیران، دانشمندان، نوآوران و کنشگران اثرگذار کشور را نیز دربرمیگیرد.
وی افزود: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در همین چارچوب تلاش میکند با فراهمسازی فرصتهای یادگیری، پژوهش، نوآوری و نقشآفرینی اجتماعی برای دانشآموزان مستعد، زمینه تبدیل استعدادهای فردی به ظرفیتهای ملی را فراهم سازد.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایان تأکید کرد: پیام اصلی رهبر شهید انقلاب اسلامی به جامعه نخبگانی کشور این است که نخبگی یک امتیاز فردی نیست، بلکه مسئولیتی بزرگ برای ساخت آینده ایران است. هر نخبه باید تواناییهای خود را به سرمایهای برای حل مسائل کشور، ارتقای زندگی مردم، تقویت امید اجتماعی و پیشبرد آرمانهای بلند ملت ایران تبدیل کند و این همان رسالت تاریخی جامعه نخبگانی در مسیر پیشرفت، مرجعیت علمی و تمدنسازی نوین اسلامی است.