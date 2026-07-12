\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647 \u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0639\u062f\u062f \u06f3 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u06f3\u06f0\u06f0\u06f0\u06f1\u06f1\u06f4\u06f5\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0622\u06cc\u0646\u062f \u062d\u0641\u0638 \u062c\u0632\u0621 \u06f3\u06f0 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n