همزمان با سالروز واقعه تاریخی مسجد گوهرشاد مشهد و روز عفاف و حجاب، گردهمایی فعالان عرصه حجاب و عفاف با حضور نماینده ولی فقیه در استان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه رهبر فقید انقلاب و با اشاره به خدمات ایشان به جهان اسلام، گفت: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی و خون شهدا، بیداری اسلامی در میان مردم نهادینه شده است.

وی با اشاره به تحلیل های عمیق نسل جوان، افزود: حتی نوجوانان امروز ما دارای تحلیل و درک روشنی از مسائل هستند که این امر نویدبخش آیندهای روشن برای کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان، یکی از موانع اصلی دشمنان اسلام را مسئله قرآن دانست و گفت: دشمنان نمی خواهند احکام قرآن در جامعه پیاده شود و حذف فرهنگ قرآنی از نقشه های راه آنهاست.

آیت الله عبادی با بیان اینکه از بین بردن ارزشهای اسلامی خانواده ها و ترویج بی حجابی در دستور کار دشمنان قرار دارد، افزود: امروز دشمن شناسی آسان تر شده، اما برای مقابله با توطئه ها، نیاز به کار مداوم، پشتوانه ایمانی و اجرای قانون داریم تا بتوان دست بیگانگان را از جامعه کوتاه کرد.

وی همچنین بر وظیفه مسئولان در قبال مسئله بدحجابی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید در این زمینه انعطاف و جدیت لازم را داشته باشند، چراکه این مسئله از اهداف اصلی دشمنان است. باید این موضوع از سطوح بالا پیگیری شده و قانون به درستی اجرا شود.

آیت الله عبادی با اشاره به نظم حاکم بر طبیعت، افزود: هر موجودی در جهان دارای قانون است؛ حیوانات، گیاهان و حتی جمادات همگی از قوانین خاصی پیروی میکنند. چگونه ممکن است جامعه ای بدون قانون باشد؟

وی گفت: دین اسلام خود تماماً قانون است و وظیفه مسئولان، اجرای دقیق قوانین است تا شاهد ناهنجاریهای اجتماعی نباشیم.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: وحدت و انسجام جامعه تنها در سایه اجرای قانون محقق خواهد شد.